Şakir Özkan Torunlar'ın İsrail'e büyükelçi atanması Resmi Gazete'de

Şakir Özkan Torunlar'ın İsrail Büyükelçisi olarak atanması Resmi Gazete'de yayımlandı.ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?TED Ankara Koleji'ni bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiştir. Çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. 2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.