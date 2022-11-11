Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı... 45 şebeke üyesi yakalandı!

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara göre; bir dolandırıcılık şebekesinin üyeleri telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka veya kredi kurumu çalışanı olarak tanıttı. Aradıkları kişilere "Banka hesaplarınızda şüpheli işlem tespit edildi" başta olmak üzere farklı gerekçeler sunan dolandırıcılar, şifrelerini ve bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarını boşalttı. Şebeke üyeleri bir hakimi de 180 bin dolar dolandırdı. Şebeke üyelerinin 61 kişiyi dolandırdığı ve toplamda altı milyon 297 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesinin üyeleri takibe alındı. Şebeke üyelerinin "Çağrı Merkezi" dolandırıcılığı yaptıkları da belirlendi.73 ADRESE BASKIN YAPILDIŞebeke üyelerinin başta cep telefonları olmak üzere bazı elektronik aletleri kendilerini doktor, öğretmen veya polis olarak tanıtarak ilana koydukları, satışını yaparak parasını aldıkları ürünleri ise alıcılara göndermedikleri tespit edildi. 38'i İstanbul'da olmak üzere toplam 73 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke liderinin Avcılar'daki evine de baskın yapıldı. Silahlı olduğu belirlenen şebeke liderinin evinin önünde Özel Harekat Polisleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. 55 kişilik şebekenin lideri Maksut K. ile birlikte toplamda 45 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonla birlikte 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin engellendiği ifade edildi. Firari şebeke üyelerini yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, bazı dijital materyaller ve yüklü miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.