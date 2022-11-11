  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı... 45 şebeke üyesi yakalandı!

İstanbul'da bir hakimi 180 bin dolar dolandıran, 61 kişiden altı milyon 297 bin lira haksız kazanç elde eden şebeke operasyonla çökertildi. 55 kişilik şebekenin 45 üyesi yakalandı.

Ekleme: 11.11.2022 - 14:00 Güncelleme: 11.11.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı... 45 şebeke üyesi yakalandı!
Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İddialara göre; bir dolandırıcılık şebekesinin üyeleri telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka veya kredi kurumu çalışanı olarak tanıttı. Aradıkları kişilere "Banka hesaplarınızda şüpheli işlem tespit edildi" başta olmak üzere farklı gerekçeler sunan dolandırıcılar, şifrelerini ve bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarını boşalttı. Şebeke üyeleri bir hakimi de 180 bin dolar dolandırdı. Şebeke üyelerinin 61 kişiyi dolandırdığı ve toplamda altı milyon 297 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesinin üyeleri takibe alındı. Şebeke üyelerinin "Çağrı Merkezi" dolandırıcılığı yaptıkları da belirlendi.

73 ADRESE BASKIN YAPILDI

Şebeke üyelerinin başta cep telefonları olmak üzere bazı elektronik aletleri kendilerini doktor, öğretmen veya polis olarak tanıtarak ilana koydukları, satışını yaparak parasını aldıkları ürünleri ise alıcılara göndermedikleri tespit edildi. 38'i İstanbul'da olmak üzere toplam 73 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke liderinin Avcılar'daki evine de baskın yapıldı. Silahlı olduğu belirlenen şebeke liderinin evinin önünde Özel Harekat Polisleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. 55 kişilik şebekenin lideri Maksut K. ile birlikte toplamda 45 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonla birlikte 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin engellendiği ifade edildi. Firari şebeke üyelerini yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, bazı dijital materyaller ve yüklü miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.
Tasarruf için yürüyen merdivenleri durduran İBB'nin sekiz konser için 2 milyon 405 bin TL harcadığı ortaya çıktı
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a Türkiye tavsiyesi: 'Bizden silah alın'
Asya'ya damga vuracaklar! Mini İHA'lar görücüye çıkıyor
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
Kılıçdaroğlu'nun sözde 'sahra' hastanesiydi, Aile düğün salonu oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti
Yunanistan'da Bozdoğan paniği! Milli Savunma Bakanlığı'nın videosu Yunan basınında
İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: 7,1 milyon kişi tedavi sırası bekliyor
Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜ’de Türk devletine 'katil' denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı
Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak
Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Rusya'dan sürpriz adım: Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor
İmamoğlu çifti 10 Kasım Atatürk'ü anma programında şarkı söyleyip dans etti: Sosyal medyadan tepki yağdı
İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Türk liderlere önemli mesajlar: Birlikte mücadele etmeliyiz
Bakan Nebati AK Parti'li vekillere seslendi!
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz