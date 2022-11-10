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Türkiye'nin dört bir yanından Dolmabahçe'ye akın ettiler

Ölümünün 84.yılında Atatürk’ün Dolmabahçe sarayındaki yatağına çiçek bırakılıp mevlit okutuldu.

Ekleme: 10.11.2022 - 15:59 Güncelleme: 10.11.2022 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin dört bir yanından Dolmabahçe'ye akın ettiler
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 84.yılında Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Taksim anıtındaki törenin hemen ardından Dolmabahçe Sarayında Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret ederek karanfiller bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçedeki hayata gözlerini yumduğu odayı ziyareti sonrasında Atatürk için mevlit okutulacak olan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okundu.

Mevlid-i Şerif programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve vatandaşlar katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.
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