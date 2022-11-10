‘Mezbaha cinayeti’ ülkeyi sarstı! İki kurban da bu şekilde bulundu…

İngiltere'de tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre mezbahada kesim görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ionut-Valentin Boboc ve 46 yaşındaki Jacob-Bebe Chers, iki kişiyi vahşi bir şekilde katletti.Basına yansıyan bilgilere göre 56 yaşındaki Denzil McKenzie'den bir süredir haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Yalnız yaşadığı bilinen McKenzie'nin evine giden polis ekipleri, içeriden yanıt gelmemesi üzerine zorla girdikleri evin salonunda korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salonda çeşitli tekniklerle kesilmiş iki cansız bedenle karşılaşan polisler cesetlerden birinin McKenzie'ye, diğerinin ise 27 yaşındaki Fahad Hossain Pramanik isimli kişiye ait olduğunu tespit etti. Cesetlerin uzuvlarının 'özenle' parçalara ayrılmış belirtilirken, tıpkı kasaplarda sergilenen etler gibi salonun çeşitli yerlerine yerleştirilmiş olduğu belirtildi. Yapılan soruşturmanın ardından cinayeti işleyenlerin mezbaha çalışanları Ionut-Valentin Boboc ve Jacob-Bebe Chers olduğu tespit edildi.Kurbanlardan McKenzie ile tanışıklıkları olduğu belirtilen katillerden Boboc'un, zaman zaman kurbandan borç para aldığı da belirlendi. Diğer kurban Pramanik'in ise daha önceden kimseyle tanışıyor olmayışının ardından polis, kurbanın 'yanlış yerde yanlış zamanda olduğu' açıklamasında bulundu. Mezbaha cinayetinde katliamla yargılanan iki kişini davası sürüyor.