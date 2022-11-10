  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,54 - 18,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

‘Mezbaha cinayeti’ ülkeyi sarstı! İki kurban da bu şekilde bulundu…

İngiltere'yi sarsan korkunç olay, ülke gündemine bomba gibi düştü. Son yıllarda cinayet suçlarında artışın yaşandığı ülkede iki mezbaha çalışanı, korkunç bir cinayete imza attı. Üstelik kurbanları üzerinde, yalnızca hayvan kesimlerinde kullanılan tekniklerin olduğu belirlendi. İşte korkunç cinayetin perde arkası…

Ekleme: 10.11.2022 - 17:18 Güncelleme: 10.11.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
‘Mezbaha cinayeti’ ülkeyi sarstı! İki kurban da bu şekilde bulundu…İngiltere'de tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Ülke basınına yansıyan haberlere göre mezbahada kesim görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ionut-Valentin Boboc ve 46 yaşındaki Jacob-Bebe Chers, iki kişiyi vahşi bir şekilde katletti.

Basına yansıyan bilgilere göre 56 yaşındaki Denzil McKenzie'den bir süredir haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Yalnız yaşadığı bilinen McKenzie'nin evine giden polis ekipleri, içeriden yanıt gelmemesi üzerine zorla girdikleri evin salonunda korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salonda çeşitli tekniklerle kesilmiş iki cansız bedenle karşılaşan polisler cesetlerden birinin McKenzie'ye, diğerinin ise 27 yaşındaki Fahad Hossain Pramanik isimli kişiye ait olduğunu tespit etti. Cesetlerin uzuvlarının 'özenle' parçalara ayrılmış belirtilirken, tıpkı kasaplarda sergilenen etler gibi salonun çeşitli yerlerine yerleştirilmiş olduğu belirtildi. Yapılan soruşturmanın ardından cinayeti işleyenlerin mezbaha çalışanları Ionut-Valentin Boboc ve Jacob-Bebe Chers olduğu tespit edildi.

Kurbanlardan McKenzie ile tanışıklıkları olduğu belirtilen katillerden Boboc'un, zaman zaman kurbandan borç para aldığı da belirlendi. Diğer kurban Pramanik'in ise daha önceden kimseyle tanışıyor olmayışının ardından polis, kurbanın 'yanlış yerde yanlış zamanda olduğu' açıklamasında bulundu. Mezbaha cinayetinde katliamla yargılanan iki kişini davası sürüyor.

‘Mezbaha cinayeti’ ülkeyi sarstı! İki kurban da bu şekilde bulundu…








Esnaf Yalova'da Ümit Özdağ'ın hayallerini yıktı! Hemen dükkanı terk etti
Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması...
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım paketi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! 'KKTC'nin tanınma zamanı gelmişti'
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 'Tam asgari ücret alacaklar'
Bali'de kritik zirve! ABD'li ve Çinli liderler bir araya gelecek
AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı...
MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddialarını yalanladı!
Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: CHP gelecek için umut vermiyor
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: G20'de duyuracağız
CHP'li Vekil Özkan Yalım için INTERPOL'den Türkiye'ye mesaj: Vergi kaçakçısı çıktı
Sanayide tüm zamanların en yüksek ihracatı: 10 ayda 150 milyar doları aştı
CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı... Bu kez de zabıta müdürü
Telegraph: Ukrayna'daki savaşın asıl kazananı Türkiye
Mahkeme heyetine hakaret eden CHP’li milletvekillerine fezleke
ABD vatandaşları yoğun stres altında: Enflasyon ve güvenlik endişesi had safhada
Şirin Payzın'dan skandal sözlerine Bakan Soylu'dan sert tepki: Kana susamış vampirler...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .