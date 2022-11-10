Konya'da 3 milyon makaron ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, aracında 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.Araçta yapılan aramalarda, 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.Kamyondaki A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.