Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Ebedi Şehir Kompleksi Afrosiyab Salonu'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.