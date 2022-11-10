  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,54 - 18,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Batman'da sahte şirket çetesine operasyon: 3 tutuklama

Kurdukları sahte şirket üzerinden farklı illerden 384 kişiyi internet alışverişinde toplam 850 bin TL dolandıran 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 10.11.2022 - 17:36 Güncelleme: 10.11.2022 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Batman'da sahte şirket çetesine operasyon: 3 tutuklama
Dolandırıcılar farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur ediyor.

Batman'da sahte şirket kurarak internet sitesi ve Instagram hesabı üzerinden vatandaşları mağdur eden çeteyi tespit eden ekipler düğmeye bastı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde paravan şirket banka hesapları kullanarak ülke genelinde 384 vatandaşı 850 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Suç unsurları ele geçirildi
Operasyonda şahıslara ait cep telefonları, banka kartları, paravan şirketlere ait pos cihazları, sim kartlar ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., S.A. ve F.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

116 bin TL tutarında paraya da el konuldu
İHA'nın haberine göre, şüphelilere ait kripto para borsasında 200 bin 102 TL ve şans oyunları sitesinde 116 bin TL tutarında dolandırıcılık suçundan elde edilen paraya da el konulduğu belirtildi.
Esnaf Yalova'da Ümit Özdağ'ın hayallerini yıktı! Hemen dükkanı terk etti
Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması...
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım paketi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! 'KKTC'nin tanınma zamanı gelmişti'
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 'Tam asgari ücret alacaklar'
Bali'de kritik zirve! ABD'li ve Çinli liderler bir araya gelecek
AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı...
MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddialarını yalanladı!
Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: CHP gelecek için umut vermiyor
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: G20'de duyuracağız
CHP'li Vekil Özkan Yalım için INTERPOL'den Türkiye'ye mesaj: Vergi kaçakçısı çıktı
Sanayide tüm zamanların en yüksek ihracatı: 10 ayda 150 milyar doları aştı
CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı... Bu kez de zabıta müdürü
Telegraph: Ukrayna'daki savaşın asıl kazananı Türkiye
Mahkeme heyetine hakaret eden CHP’li milletvekillerine fezleke
ABD vatandaşları yoğun stres altında: Enflasyon ve güvenlik endişesi had safhada
Şirin Payzın'dan skandal sözlerine Bakan Soylu'dan sert tepki: Kana susamış vampirler...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .