Başkan Erdoğan İsveç'ten iadesini istemişti! İşte FETÖ'cü Bülent Keneş'in hainlikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İsveçli gazetecinin "İsveç'ten istenen tam olarak nedir?" sorusuna cevap veren Başkan Erdoğan, FETÖ terör örgütü mensubu firari Bülent Keleş'in deport edilmesini istedi.SABAH, FETÖ'nün yayın organlarından biri olan Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Can Tuncay'ın 2016'da yazdığı iddianameye ulaştı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 18 Ekim 2016'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ya da görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklama kararı çıkarılan Keneş ile ilgili iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.İddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti suçtan zarar görenler olarak yer aldı.İddianamede, Cumhurbaşkanına alenen birden fazla kez hakaretten 2015'te tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldığı, adliye çıkışında da tehditler savurduğu yer aldı.Önümüzdeki haftalarda Tayvan ve Hong Kong'da programı olduğunu söyleyen Keneş, "Muhtemelen başka ülkelerden de sıklıkla geldiği gibi davetler gelmeye devam edecektir. Her bu davetler gelip ben her yurt dışına çıkamadığımda bunu haber yapacağım Today's Zaman'ın 1'inci sayfasında.Hakim beyin, savcının, Başbakanın ve Cumhurbaşkanı'nın da ismini koyacağım. Beni Türkiye'de daha geniş bir hapishanede hapsetmeye çalışanlara bu yaptıklarının ne kadar berbat bir şey olduğunu hissettireceğim. Yaptıklarına pişman edeceğim. Serbest bıraktıklarına da pişman olacaklar" şeklinde konuşmuştu.DARBE GİRİŞİMİNDEN 9 GÜN ÖNCE DARBEYLE İLGİLİ TWEET ATTIFETÖ'cü Keneş, Twitter hesabından darbe girişiminden 9 gün 6 Temmuz 2016'da "İyi bir çıkış yok artık! 'Kötü', 'daha kötü', 'en kötü' çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde tweet attığı iddianamede yer aldı. Keneş'in 7 Temmuz'da ise "Ya bir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya Suriye-İran versiyonu bir ülke olacağız tercih sizin" şeklindeki başka bir paylaşımı alıntıladığı da vurgulandı.EŞİNİN HESABINDAN BANK ASYA'YA DESTEKFirari FETÖ'cü Bülent Keneş'in eşi İpek Keneş'in terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 13 bin 862 lira 71 kuruşluk artış olduğu da iddianamede belirtildi. Ayrıca Keneş'in örgütün üst düzey yöneticileri Adil öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile de irtibatlı olduğu ve bunun KOM Daire Analiz raporlarında yer aldığı ifade edildi.