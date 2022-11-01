Yunanistan’da göçmen teknesi battı: 9 kişi kurtarıldı onlarca kişi kayıp

Yunanistan devlet televizyonu ERT tarafından yapılan açıklamada, İzmir'den yola çıkan 68 kişinin bulunduğu bir göçmen teknesinin Eğriboz Adası açıklarında battığı belirtildi. Yunan Sahil Güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, ekiplerin 9 göçmeni kurtardığını, kayıp olan göçmenleri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Yunanistan Sahil Güvenliği, 1 gemi, 1 helikopter ve 2 teknenin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti. Açıklamada, teknedeki yolcuların Afganistan, İran ve Mısır uyruklu olduğu kaydedildi.Yunanistan, Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen göçmen akınıyla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamada, son dönemlerde adalar ve Türkiye üzerinden ülkeye gelen göçmen sayısında bir artış olduğu belirtildi.