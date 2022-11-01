'Tarım cebimde' uygulaması 2023'te hayata geçecek!

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021'de 'En iyi kırsal turizm destinasyonu' seçilen Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa köyündeki lavanta dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, bahçenin Kapadokya'nın doğal güzelliğine renk katacağını belirtti.'2023'TEN İTİBAREN YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇECEK'Lavantanın yaygınlaşması için önemli bir başlangıç yapıldığını dile getiren Gizligider, bakanlık olarak bu işi sahiplenip desteklediklerini vurguladı.Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Gizligider, 2023 yılından itibaren tarımda yeni uygulamaların hayata geçirileceğini dile getirerek, '1 Ekim itibarıyla ÇKS kayıtlarının cep telefonu ve e-devlet üzerinden yapılması sistemine geçtik. Bundan sonra çiftçi muhtarı aramak, ziraat odasına gitmek ve basit bir iş için birkaç gün kaybetmek zorunda kalmayacak.' dedi.'CEP TELEFONU ÜZERİNDEN YÜRÜTEBİLECEK'Gizligider, bunun devamının geleceğini, 2023'te 'Tarım cebimde' uygulamasını hayata geçireceklerini ifade ederek, 'Alacağınız desteğin, nereye ne ekeceğinizle ilgili başlayan sorunun tamamının cevabını, cep telefonu üzerinden yürütebileceğimiz bir sistematiğe geçiyoruz. Yaklaşık 16 yıl okuttuğumuz ziraat mühendisimizin bilgisayar başında ÇKS kaydı girmesindense bizzat toprakta çiftçimizin yanında, ahırda besicimizin yanında olmasını istiyoruz. Türkiye yüzyılına Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Allah'ın izniyle çok güçlü şekilde gireceğiz.' diye konuştu.