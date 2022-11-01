Mersin'de 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın mali yapılanmasında görev yapan ve kamplarında silahlı eğitim alan şüphelilerin olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda F.K.A.Z., M.Z., F.K.Z. ve T.A.D. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden T.A.D. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.