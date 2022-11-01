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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı takım kaptanları...

MasterChef'te son eleme haftasının geride kalmasının ardından yarışmacılar yeni haftaya başladı. Mavi ve Kırmızı takımda kimlerin yer alacağının belli olduğu son bölümün ardından, heyecan kaldığı yerden devam edecek ve haftanın sonunda elenen yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef'te bu hafta Mavi Takımın kaptanı kim oldu?

Ekleme: 1.11.2022 - 01:29 Güncelleme: 1.11.2022 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı takım kaptanları...MasterChef'te kaptanlık oyunu yine nefesleri kesti. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni hafta heyecanı başladı. Kırmızı ve Mavi takım kaptanını belirleyecek oyunların ardından kazanan ve bu haftanın Mavi Takım kaptanı olan isim belli oldu. Mavi Takımının kaptanı olan isim Kırmızı Takıma kaptan olan yarışmacıyı da belirledi. İşte, 31 Ekim 2022 tarihinde yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de Mavi takım kaptanı belli oldu. 31 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen MasterChef son bölümde jüriler ilk olarak balık ekmek yapılmasını istedi. En iyi ürünü yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı olabilmek adına son etapta yarıştı.

DÜELLOYA KİMLER KALDI?

13 isim, oyunun ilk etabında MasterChef jürisi tarafından istenen balık-ekmek yaptı.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından Tolga, Ayaz, Görkem, Yağız, Büşra, Metin'in tabakları başarılı bulundu.

En iyi 2 kişi Görkem ve Yağız oldu. Bu iki kişi Mavi Takım kaptanlığı için mücadele etti.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte Mavi ve Kırmızı takım kaptanları...

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Gecenin en iyi tabağını çıkaran Görkem MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyununu kazandı ve haftanın Mavi Takım kaptanı oldu.

Bu sonucun ardından Mavi Takım kaptanı Görkem, Kırmızı Takım kaptanı olarak Fatma Nur'u belirledi ve takım seçimi yapıldı.

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım: Görkem - Gamze - Büşra - Metin - Tolga - Ayaz - Burak Kaya

Kırmızı Takım: Fatma Nur - Serpilay - Yağız - Barış - Kıvanç - Burak Revanbahş
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