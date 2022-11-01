Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Konya merkezli 2 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında gözaltı karar verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.