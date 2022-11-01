Jandarma ve EGM'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu! Bakan Soylu: İftiralarını yanına bırakmayacağız!
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bakan Soylu da açıklama yaparak, 'Yalanlarını yanına bırakmayacağız!' dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.' denildi.
BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, 'Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!' dedi.