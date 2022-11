Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası

FETÖ'nün yalan makinası olan ve algı operasyonları yapmak için kullanılan 'Fuat Avni' hesabının kurucu Said Sefa'nın telefonu ve sosyal medyasının hacklenmesi ile birlikte şok mesajlar ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.FETÖ'nün propaganda sitelerinden olan Haberdar gazetesinin Genel Yayın yönetmenliğini yapan Sefa'nın ortaya çıkan yazışmalarında, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne casusluk yaparak çalıştığını itiraf ederken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri için rapor hazırladığını ve kazandığı parayı da yazdığı görüldü.Casusluk faaliyetlerinin yanı sıra, Sefa'nın yazışmalarında, eşleri FETÖ'den ceza almış ve hapiste bulunan kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği de tespit edilmişti.Said SEFA'nın kendi twitter hesabı üzerinden sevgilisi olarak paylaştığı kişinin Özlem T. olduğu öğrenildi. Said Sefa'nın Cevheri Güven'e destek vermek amacıyla sevgilisi Özlem T. ile birlikte poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamış daha sonra paylaşımı silmişti. 44 yaşındaki Said Sefa'nın ile 30 yaşındaki Özlem Tekçe ile olan ilişkisinin detayları ortaya çıktı.Said Sefa'nın ağabeyi Mustafa Solak'ın Özlem T.'nin doğduğu Batman'daki köyün okulunda öğretmen olduğu, bu süreçte Mustafa Solak'ın çocukları için bakıcıya ihtiyaç duyduğu, o dönemde 15'li yaşlarda olan Özlem T.'nin Solak'ın çocuklarına bakıcılık yapmaya başladığı, Solak ailesinin muhafazakar bir hayat tarzına sahip Özlem T. ile iyi anlaştığı, Said Sefa'nın ise kendisinden 14 yaş küçük Özlem T. ile internet üzerinden yakınlık kurmaya çalıştığı ve aralarında bir ilişki başladığı öğrenildi.Özlem T.'nin ailesinin ilk etapta Said Sefa'nın FETÖ/PDY mensubu olması ve aralarındaki yaş farkından dolayı söz konusu ilişkiye karşı çıktıkları ancak Said Sefa'nın vaatleri sonucu ilişkiye izin verdikleri, 2019 yılında Said Sefa'nın Kanada istihbaratıyla kurduğu temaslar neticesinde vizesi hızlı bir şekilde olumlu sonuçlandırılan Özlem T'nin Kanada'ya gittiği öğrenildi.Said Sefa'nın başı kapalı olan Özlem T'nin başını açması yönünde baskı yaptığı, Sefa'nın ısrarları neticesinde Özlem T'nin başını açtığı, Sefa'nın henüz dil öğrenmemiş olan Özlem T'yi lokantasının mutfak kısmında zorla çalıştırdığı öğrenildi. Said Sefa'nın son dönemde internete yansıyan cinsel içerikli görüntüleri sonrasında Özlem T. ile aralarında büyük bir kavga yaşandığı, basına yansıyan fotoğraflardan ve aldatılmaktan büyük rahatsızlık duyan Özlem T.'nin Said Sefa'dan ayrılmak istediği ancak ailesine ve Kanada'daki tanıdıklarına 'Said Sefa ile mutlu olduğunu, aralarında bir problem olmadığını' söylemek zorunda kaldığı öğrenildi. Kadının Türkiye'ye dönmek için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.Sosyal medya hesabından 'Hodri Meydan' diyerek kamu görevlilerine sözde meydan okuyan Said Sefa özel hayatıyla ilgili de konuştu. Sefa 'Şu an ki eşim vize alarak, öyle bir şey oldu ki zaten ilginç bir şekilde Türkiye'de kimseye vize çıkmazken kendisine vize çıktı ve kendisi de buraya geldi. Kendisiyle birkaç sadece birkaç eş dost aile arasında diyebileceğim nikahla evliliğimizi başlatmış olduk. Geçen twitterdan paylaştığım, işte bu evim yanımdaki sevgilim dediğim kişi oydu. Bana göre çok genç görüldüğünden ki benden 10 yaş genç, ama çok daha genç göründüğünden hatta kızım olduğunu düşünenler oldu. Yanımdaki kişi eşimdi şu an eşimle beraber yaşamaya devam ediyoruz' dedi.