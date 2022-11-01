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Bakan Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayım Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Bankalara Togg ile ilgili çağrıda buulundu. Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir" dedi.

Bakan Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
Ekleme: 1.11.2022 - 15:32 Güncelleme: 1.11.2022 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonominin gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye yüzyılı vizyonu, Türkiye'nin 21. yüzyılda da başarılara imza atacağının göstergesi. İlk çeyrek ve ikinci çeyrek toplamında %7,5 büyüme gerçekleştirdik.

"TOGG İÇİN KAMU BANKALARI İLE GÖRÜŞTÜK"

Yerli otomobil Togg cari açıkta azalmaya neden olacak. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Bankalara Togg ile ilgili çağrıda bulundu. Bizde kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir.

"KGF'DE İLK KEZ FATURA KARŞILIĞI İŞLEM YAPILACAK"

Esnafa kredi desteğinde limitleri 350 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Hazırlıkları süren KGF'de ilk kez fatura karşılığı işlem yapılacak.

Bankalar kredi kullanırken bilançoya bakarlar, kredi dönüşü kapasitesine bakarlar, A, B, C, D olarak değerlendirirler, hazırladığımız KGF'de yüzde 75 hedefliyoruz.

KGF destekli kredi paketi çalışması ile Hazine üzerindeki riski bir miktar artıracağız, çünkü o şirketleri, KOBİ'leri yaşatma hedefimiz var. Krediye ulaşımda engeli olanlara kolaylık vereceğiz.

Krediye ulaşımda zorluk yaşayanlar bilançosu kötü olanlar. KGF destekli kredilerin dövize, altına ihtiyacı olmayan kesimlere gitmesi engellenecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Bakan Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
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