Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması: Bu süreci aşacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin tahıl diplomasisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu süreci aşacağımıza inanıyorum. En başta mutabakata varıldığı gibi yüklü gemilerde bir sıkıntı yok. Rusya tahıl ve gübresinin önündeki engelin kaldırılması için somut adımların atılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Putin ve Zelenskiy ile görüşecek. Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin tahıl diplomasisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, 'Bu süreci aşacağımıza inanıyorum. En başta mutabakata varıldığı gibi yüklü gemilerde bir sıkıntı yok. Rusya tahıl ve gübresinin önündeki engelin kaldırılması için somut adımların atılması gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanımız Putin ve Zelenskiy ile görüşecek.(Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması)Teknik düzeyde çalışmalarımızı sürüyor. Avrupa'nın ne kadar ihtiyacı olup olmadığı belirlenecek.