Avcılar'da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi

Küçükçekmece yönünden bugün saat 09.00 sıralarında sefer yapan metrobüsün ön sağ lastiğinden duman çıktığı fark edildi.Metrobüs şoförü, durakta yolcuları tahliye ederek yangın tüpüyle lastikte ısınan balatalara müdahale etti.Yolcular diğer metrobüslere bindi. O anlar kameralara yansıdı.Arızalanan metrobüs çekiciyle götürüldü.