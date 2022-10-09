Mustafa Sarıgül canlı yayında Tahir Sarıkaya'yı azarladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül canlı yayında Beyaz Tv Spikeri Tahir Sarıkaya'nın TikTok sorusuna sinirlendi…Hafta Sonu Beyaz Tv'de yayınlanan “Uyan Türkiyem” programının canlı yayın konuğu olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sunucu Tahir Sarıkaya'nın: sizin dışınızda kimse Tik Tok'a girmedi sözlerine sinirlendi.Sunucu karşısında tonunu sertleştiren Mustafa Sarıgül, “Neden gerçeği söylemiyorsun? TikTok'u en iyi kullanan siyasetçi kim? Konuşuyorsun” diyince Sunucu Tahir Sarıkaya; 'Neden bana kızıyorsunuz?' diyerek kendini savunmaya çalıştı.Sarıgül, konuşmasının tonunu sertleştirerek TikTok'ta payaşım yapan siyasetçilerden örnekler vererek Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i işaret etti ve “Melih başkan TikTok'a girmedi mi? Niye devam etmedi? Sonra peki diğer siyasi parti genel başkanları kaç tanesi girdi? Sayın Davutoğlu girmedi mi? Girdi.. Hepsi girdi olay şu: Sen öyle bir anlatıyorsun ki TikTok'ta sadece ben varım diğer kimse yok! Niye Melih Gökçek'in TikTok'ta olduğunu söylemiyorsun? Neden Osman Gökçek'in TikTokta olduğunu söylemiyorsun?” diye konuştu..