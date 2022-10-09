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Kars'ta traktör ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kars haberleri: Kars'ın Arpaçay ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ekleme: 9.10.2022 - 01:23 Güncelleme: 9.10.2022 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Kars'ta traktör ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erhan Demir (42) yönetimindeki 36 FA 356 plakalı traktör, ters yönde ilerlediği sırada karşıdan gelen Yaşar A. idaresindeki 31 AGA 448 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Yaralı iki sürücü Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Yaşar A. buradaki ilk müdahalesinin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

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