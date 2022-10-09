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Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kişi uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldüren adan kendini asarak intihar etti.

Ekleme: 9.10.2022 - 09:13 Güncelleme: 9.10.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti
Olay, saat 24.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, eşi ve çocuklarının bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girdi.

Eve giren kişi eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendini astığını belirledi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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