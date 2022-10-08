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İzmir’de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama

İzmir'de mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay’ı, sopalarla darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve kardeş oldukları öğrenilen Servet A., Fikret A. ve Sedat A., tutuklandı.

Ekleme: 8.10.2022 - 21:33 Güncelleme: 8.10.2022 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hastanın bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, bu olaydan bir ay sonra beyaz kod verilen hasta ve yanındaki iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. İş çıkışı saldırganlar tarafından öldüresiye darp edilen 48 yaşındaki hekim, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından tekerlekli sandalye ve boyunlukla bugün taburcu edildi.

TUTUKLANDILAR

Olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler S.A., F.A. ve S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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