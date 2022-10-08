Bakan Kurum: Binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor

Ankara Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Konutları kura çekiliş törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende şu açıklamalarda bulundu:'12 Ağustos 2020 tarihinde görsellerini paylaştığımız projemizin temellerini atmıştık. Biz Cinderemizi güzelleştireceğiz, Cindere'sinin çocuklarına daha iyi bir gelecek sunacağız ve size konutlarınızı en kısa süre içerisinde yapıp teslim edeceğiz diye bir söz vermiştik. Bugün söz verdiğimiz gibi projemizi tamamladık. Bugün bu güzel yuvalarımızın kuralarını çekmek için büyük bir çoşku ile bir aradayız. Projemiz yeşil alanları inşallah camisi, oyun alanları ve dükkanlarıyla hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak. Buradaki 451 konutumuzla vatandaşlarımız mutlu ve huzurlu şekilde oturacaklar.20 yıla 100 yıllık iş sığdırdık. Dev yatırımlarımız aslında milletimizin teveccühleriyle gerçekleşti. 81 ilde olduğu gibi Ankara'mızı da sağlıklı konutları ile güvenli doğal alanlarıyla, millet bahçeleri ve sosyal konutları, yemyeşil güçlü altyapısıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla akıllı şehir ve sıfır atık uygulamalarıyla iklim dostu bir şehir haline getirmek için tüm ekibimizle birlikte inşallah sizlerin destekleri ve dualarıyla çalışmaya devam edeceğiz.Ankaramızın tüm ilçelerinde binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürmek için çalışmalarımız yürüttük. Yürütmeye de devam ediyoruz.'