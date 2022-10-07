Yunanistan yine provokasyon peşinde: İstanköy'e sözde 'Pontus Soykırımı Anıtı' diktiler

Yunanistan, Ege Adaları ile Batı Trakya'yı ABD işbirliği ile silahlandırmayı sürdürürken, Türkiye ile yaşadığı gerginliği bu kez Muğla'nın Bodrum ilçesinin hemen karşısındaki İstanköy (Kos) Adası'na sözde Pontus Helenizmi Soykırımı Anıtı dikerek arttırdı.HEM PARK HEM DE ANIT YAPTILARİstanköy'de yayın yapan yerel medyada yer alan bilgilere göre; İstanköy Belediye Meclisi'nin aldığı kararın ardından, Pontuslular Derneği tarafından bir ay önce yapımına başlanan sözde Pontus Helenizmi Soykırımı Anıtı ve Parkı, 6 Ekim 2022 tarihinde akşam saatlerinde düzenlenen törenle açıldı.Törene anıtı yapan heykeltıraş Kikotis Georgios, Pontus Kos Derneği Başkanı Charalambos Navrozidis, Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, belediye yetkilileri, vatandaşlar, dernek üyeleri ve askeri üst düzey komutanlar katıldı.TÜRKİYE'NİN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORLARMIŞPontus Kos Derneği Başkanı Charalambos Navrozidis, törende yaptığı konuşmada, '353 bin soydaşımızı anmak ve onların hatıralarını yaşatmak için burada bu töreni düzenledik, anıtın açılışını yapıyoruz. Türkiye hala özür dilemiyor, çünkü geçmişi ile barışmak istemiyor, soydaşlarımızın torunları da bu anıta sahip çıkacak' ifadelerini kullandı.RODOS- İSTANKÖY VE ONİKİADALAR DERNEĞİ KINAMA MESAJI YAYINLADIRodos-İstanköy ve Oniki Adalar Türkleri Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, anıtın açılışını kınadığını söyledi.Kaymakçı yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 23 Şubat 1994 tarihinde Yunan Parlamentosu'nda oybirliği ile kabul ettiği bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde 'Pontus Soykırımını Anma Günü' olarak kabul ettiğini ve bu yasanın 7 Mart 1994 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.'Düzenlenmekte ve gerçeklikten uzak bu tarihi yalan üzerine kurgulanmış hikayeler Yunan halkına empoze edilmektedir' diye konuştu.Kaymakçı heykelin dikilmesini kınadıklarını da söyledi.