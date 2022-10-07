MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Sınr ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.