MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Sınr ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.