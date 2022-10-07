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Almanya'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı. Scholz, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez." dedi. Scholz, Rusya'nın Ukrayna doğu topraklarını yasa dışı ilhakını asla tanımayacağının da altını çizdi.

Almanya'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı...
Ekleme: 7.10.2022 - 20:49 Güncelleme: 7.10.2022 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
Almanya'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı...
Olaf Scholz, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada Rusya'yı uyardı.

'Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez.'

Rusya'dan gelen bu tür tehditlere net bir cevap vermenin önemli olduğunu anlatan Scholz, 'Bu cevap şu olmalı; herkes bunu bırakmalı. Bu dünya için tehlikeli olur.' diye konuştu.

Scholz, zirvede son gelişmeleri tartıştıklarını ve Ukrayna'ya devam eden siyasi, ekonomik ve askeri desteği teyit ettiklerini belirtti.

Alman Başbakan, 'Prag'dan net bir mesaj veriyoruz; Avrupa devletleri Ukrayna'nın yanında sımsıkı duruyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için desteklemeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

Scholz, Avrupa devletlerinin Rusya'nın tartışmalı referandumların ardından geçen ay Ukrayna'nın doğu topraklarını yasa dışı ilhakını asla tanımayacağının da altını çizerek, 'Bizim için bu düzmece referandumlar geçersizdir.' dedi.
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