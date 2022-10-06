Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'den rezil sözler: Devlet Bahçeli'yi hedef aldı

Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili skandal sözler sarf etti.

Altılı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olan ve bir dönem Araklı belediye başkanlığı da yapan Ümit Çebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.Siyasi etik ile bağdaşmayan ifadeler kullanan Çebi, paylaşımında 'MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. Allah ne ederse güzel eder.' sözlerine yer verdi.Devlet Bahçeli ile ilgili rezil sözler sarf eden Çebi'nin paylaşımı büyük tepki çekti.