İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 'Halk Buluşması' ziyaretleri kapsamında geldiği Kırşehir'de basın mensuplarına açıklama yaptı."Siyasi kompleksiyle yapıyor"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına değinen İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin böyle bir sorunu yok ama neden bunu yapıyor? Siyasi kompleksiyle yapıyor. Bu siyasi kompleksini ne yazık ki terk edemedi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kompleksini aş artık. İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme. Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma." ifadelerini kullandı.