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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, olması gereken yerde değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çekya'da düzenlediği basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'e sert sözlerle tepki gösterdi. Liderlerle yemek sırasında bir konuşma yaptığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir; kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum, herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Olması gereken yerde değiller. " ifadelerini kullandı.

Ekleme: 6.10.2022 - 23:07 Güncelleme: 6.10.2022 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, olması gereken yerde değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin gelen bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Kriakos Miçotakis'e sert sözlerle yüklendi.

'BEYEFENDİ ÇOK RAHATSIZ OLMUŞ'

'Bu akşam yemekte konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir; kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum, herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Olması gereken yerde değiller.' ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞECEĞİMİZ BİR KONU YOK'

'Hala bunları biliyorsunuz, bütün politikaları yalan üzerine kuruludur. Hep yalan, dürüstlük yok. Hadi bir araya gelelim dediğinizde, kıyıdaş ülkelerle filan, buna da yanaşmazlar.' açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ama Türkiye'den kendileri daha ön adım atmayı filan bekliyorlar. Araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Bugün birçok ülke onlarla münasebetleri konusunda bizden adım atmayı beklediler. Aynı şekilde Güney Kıbrıs, 'Konuşalım bir araya gelelim' dedi. 'Şimdi konuşuyoruz işte ayakta. Ama sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor' dedim. 'Yok, izin almam' dedi. 'Bugüne kadar böyle geldi bu iş, izin almadan konuşamazsınız' dedim. 'Benim iki ayım kaldı bu işi konuşalım' diye laflar etti. Muhataplarınız belli, bu görüşmeleri yapabilirsiniz, bizim de şu an itibariyle Yunanistan'la görüşeceğimiz herhangi bir şey yok, zamana bırakmak suretiyle, zaman içerisinde temenni ederiz ki bir konuşma fırsatını yakalarız.'
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