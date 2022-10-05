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Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler

Türkiye-Yunanistan gerilimi devam ederken, Yunan basınında ilginç bir habere yer verildi. Türkiye'nin hareketlerini izlemek için Yunan askeri yönetiminin 'Outpost' ismi verilen bir gözetleme kulesi inşa etme planının olduğu iddia edildi.

Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler
Ekleme: 5.10.2022 - 17:09 Güncelleme: 5.10.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler
Ege'deki Yunan tahriki ve Türkiye'nin geçtiğimiz gün Libya'da imzaladığı mutabakat anlaşması, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gerginliği iyice tırmadırmış durumda.


Yunan gazetesi Proto Thema'da ilginç bir habere yer verildi. Haberde 'hırslı Yunan ordusunun' Türkiye'yi gözetlemek için bir kule inşa edeceğinden bahsedildi.

'Outpost' ismi verilen Kule'nin özerk bir bölgeye yerleştirileceği iddia edildi. Kule sayesinde çeşitli tehditleri önceden fark etmek amaçlanıyor.

Gazete, Outpost'un kişiler, dronlar, uçaklar, gemiler ve araçlar da dahil olmak üzere pek çok farklı varlığı tespit edebileceğini iddia ediyor.

Kulenin tam olarak nereye koyulacağı ise şu an için merak konusu. Gazetenin iddialarına göre Kule'nin bir adada olacağı düşünülüyor.

Ancak söz konusu adanın 12 Ada içinde olup olmadığı şu an için belirsiz. Yunanistan'ın Outpost ile uzak adaların kontrolünü de elinde tutmak istediği ifade ediliyor.

Öte yandan Yunanistan'ın gözü yarın Prag'da düzenlenecek olan toplantıda. Yunan gazeteleri günlerdir Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşüp görüşnmeyeceğini yazıyor.

Gaztelerde, Miçotakis'in Başkan Erdoğan'ın Prag'taki toplantıya katılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğü ve Türkiye provokasyonu ve Ankara şikayetlerini yine Avrupa Birliği'ne (AB) yapamya niyetlendiğini dikkat çekildi.

Yunan basını aynı zamanda Miçotakis'in Başkan Erdoğan'a karşı 'sert bir dile' sahip olduğunu ifade etti. Yunanistan-Türkiye arasındaki olumlu ilişkinin 'son on yılın en düşük seviyesinde' olduğu ifade edildi.


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