New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,78 azalarak 30.078,36 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,99 azalışla 3.753,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kayıpla 11.022,67 puana indi.Artan resesyon riski ve zayıf ekonomik verilerin merkez bankalarının "şahin" adımlarını yumuşatacağı umutlarıyla dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.Tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerken, dün yüzde 3,56 seviyesine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,71 seviyesine çıktı.Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cuma günü açıklanacak ve para politikasının seyri açısından önem taşıyan istihdam verisi öncesi özel sektör istihdamına ilişkin veriler eylülde beklentilerin üzerinde geldi.ADP Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, özel sektör istihdamı eylül ayında 208 bin kişilik artış kaydetti. Beklenenden fazla artan özel sektör istihdamı, artan faiz oranları ve daha sıkı finansal koşullara rağmen iş gücü talebinin güçlü kaldığına işaret etti.Ülkede dış ticaret açığı ise ağustosta aylık bazda yüzde 4,3 azalışla 67,4 milyar dolara inerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin ihracatı yüzde 0,3 azalışla 258,9 milyar dolara, ithalatı da yüzde 1,1 azalışla 326,3 milyar dolara düştü.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarıyla birlikte yavaşlayan iç talebin ithalat üzerinde baskı yarattığını belirtti.