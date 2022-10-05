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Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji'nin 5 Ekim hava durumu raporunda kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Sağanak yağmur İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Ekleme: 5.10.2022 - 09:30 Güncelleme: 5.10.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun
5 Ekim Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. 5 günlük rapora göre yurt genelinde sağanak yağmur etli olacak. Meteoroloji, ani su baskınları ve sele karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Afyonkarahisar, Isparta, Antalya ve Burdur'un doğusu, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yozgat çevreleri ile Amasya, Çorum ve Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'ne yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin (Eskişehir hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık
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