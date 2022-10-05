Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

5 Ekim Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. 5 günlük rapora göre yurt genelinde sağanak yağmur etli olacak. Meteoroloji, ani su baskınları ve sele karşı uyarıda bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Afyonkarahisar, Isparta, Antalya ve Burdur'un doğusu, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yozgat çevreleri ile Amasya, Çorum ve Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'ne yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 24°CParçalı bulutluİZMİR °C, 26°CAz bulutluMANİSA °C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin (Eskişehir hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıSİVAS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı bulutluKARS °C, 25°CParçalı bulutluMALATYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 30°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık