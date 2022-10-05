'Kaçtı' denilen Rus spiker Şanlıurfa'da çıktı: Tatildeyim döneceğim

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk günlerinde devlet kanalı ORT'de yapılan savaş karşıtı protesto büyük ses getirmişti.Kanalda editör olarak görev yapan Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında elinde “Savaşa hayır” yazılı bir pankartla canlı yayına çıkmıştı. Ovsyannikova bu eylemi ile ilgili hakim karşısına çıktı.Protestoya tepkisiz kalan ünlü sunucu Yekaterina Andreyeva da eleştirilerden nasibini aldı.RUSYA’DAN KAÇTI İDDİASIÖnceki gün ise Andreyeva'nın Türkiye'ye kaçtığı iddiası ortaya atıldı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğruladı.Ancak ünlü sunucu İstanbul ve ‘peygamberler şehri' olarak nitelediği Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.İddialara göre, Andreyeva, “Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim” dedi.