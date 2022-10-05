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Bakan Nebati'den İmamoğlu'na metro hattı yalanlaması: Hizmet söz konusuysa parti gözetmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ataşehir Göztepe Metrosu için Hazine ve Maliye Bakanı imza atmıyor" iddiasını yalanladı. Bakan Nebati Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine dış finansman temini için geçtiğimiz hafta izin verildiğini belirterek "Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz." dedi.

Bakan Nebati'den İmamoğlu'na metro hattı yalanlaması: Hizmet söz konusuysa parti gözetmeyiz
Ekleme: 5.10.2022 - 22:32 Güncelleme: 5.10.2022 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den İmamoğlu'na metro hattı yalanlaması: Hizmet söz konusuysa parti gözetmeyiz
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından Ataşehir Göztepe Metrosu için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gerekli desteği vermediği algısı oluşturmaya çalıştı. İmamoğlu, 'Kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor.' iddasında bulundu.

Bakan Nebati'den İmamoğlu'na metro hattı yalanlaması: Hizmet söz konusuysa parti gözetmeyiz

'GEÇTİĞİMİZ HAFTA İMZALANDI'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İmamoğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını, gerekli imzaların geçtiğimiz hafta atıldığını belirtti. Bakan Nebati, Sayın İmamoğlu, 'Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı' projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.' ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den İmamoğlu'na metro hattı yalanlaması: Hizmet söz konusuysa parti gözetmeyiz

'UMARIM İSTANBULLULARI YOLDA BIRAKMAZSINIZ'

Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü: 'Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!'

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