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Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi olarak atanan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.

Ekleme: 5.10.2022 - 20:41 Güncelleme: 5.10.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştü
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu; Karzai, Otunbayeva ve Lipavsky ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Otunbayeva'yı tebrik ederken, Çek mevkidaşı ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ilişkin görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun, Karzai ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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