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Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı... Cesedi derede bulundu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 6 çocuk annesi Neciba Yücedağ (67), 16 gün sonra derede ölü bulundu.

Ekleme: 5.10.2022 - 23:45 Güncelleme: 5.10.2022 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı... Cesedi derede bulundu!Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Neciba Yücedağ, 16 gün önce, öğle saatlerinde evinden çıktı. Geri dönmeyen ve haber de alınamayan Yücedağ'ı gece boyunca bulamayan yakınları ve mahalleli durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekipleri Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmalarında Yücedağ'ın izine rastlanılmadı.

Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı... Cesedi derede bulundu!

Yüksekova'da sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularla da Yücedağ'ın aranması için vatandaşlar davet edildi. İlçenin tüm mahallelerinde jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da arama çalışmalarına katılarak mahallelerde ev ev gezerek bölgelerinde çalışma yürüttü.

Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı... Cesedi derede bulundu!

Arama çalışmalarına katılan vatandaşlar kayıp Yücedağ'ın resmini göstererek, görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini istedi. Yücedağ için arama çalışmaları köylerde ve çevre ilçelerde de sürdürüldü.

Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı... Cesedi derede bulundu!

DEREDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Aksu köyünde yaşayan vatandaşlar, derede bir ceset gördü. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin Alzheimer hastası Neciba Yücedağ'a ait olduğu belirlendi.

Olayı duyan Yücedağ'ın yakınları ve çevre köylerden vatandaşlar bölgeye geldi. Yücedağ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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