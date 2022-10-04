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Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Avrupa Parlamentosu (AP), USB Type-C'nin elektronik cihazlarda standart şarj girişi olmasını öngören tasarıyı onayladı.

Ekleme: 4.10.2022 - 15:49 Güncelleme: 4.10.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak
Avrupa Parlamentosu (AP), 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB Type-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB Type-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.

AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 'evet”, 13 'hayır' oyla kabul etti. Yasaya göre, USB Type-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

Bu kararla birlikte Türkiye'de de Apple dahil birçok markanın akıllı telefonlarını USB Type-C girişiyle piyasaya sürmesi bekleniyor.

DÜZENLEME DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARI DA KAPSAYACAK

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB Type-C şarj girişi yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.

Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
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