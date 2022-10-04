MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 3 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, yeni haftanın kaptanları bu gecenin sonunda belli oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan, çiğ köfte yapmalarını isterken, mavi ve kırmızı takımların nasıl oluştuğu merak konusu oldu. Peki "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 3 Ekim 2022 MasterChef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları...

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Tansiyonun hiç düşmediği MasterChef nefesleri kesmeye devam ediyor. Mavi takımın kaptanı olmak için kıyasıya mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te, yeni hafta da takımların nasıl oluştuğu merak konusu oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 3 Ekim 2022 MasterChef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu? İşte merak edilen soruların yanıtı...MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Şefler, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık düellosu için iki kişi kaldı.Burak Kaya ile Çağatay düelloda karşılaştı. İki isim de düelloda 15 dakika içinde en çok ve başarılı lokma dökmek için çabaladı. Bu aşamada başarılı olan Çağatay mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takıma kaptan olarak Burak Revanbahş'ı seçti.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Çağatay (Kaptan)BüşraMetinBurak KayaAtikeYağızTolgaSerpilayFatma NurBurak (Kaptan)GamzeTayfunGörkemKıvançBarışAyazŞuleMASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?MasterChef Türkiye'de elenen isim bu gece belli oldu. Yarışmaya veda eden isim Kaan oldu...