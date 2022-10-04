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İsveç'ten bir heyet NATO üyeliğine yönelik Türkiye'de temaslarda bulunacak

İsveç Adalet Bakanlığından heyet, terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısında alınan kararlar çerçevesinde terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapılacak...

Ekleme: 4.10.2022 - 16:49 Güncelleme: 4.10.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
İsveç'ten bir heyet NATO üyeliğine yönelik Türkiye'de temaslarda bulunacak
Heyetin ziyaretinde, 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi ve eksik uygulamaların giderilmeye çalışılması planlanıyor. Uzun yıllar tarafsız politika izleyen ve NATO üyeliğine sıcak bakmayan İsveç, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu tutumundan vazgeçerek NATO'ya üye olma kararı almıştı.

İsveç'in Sosyal Demokrat hükümeti 16 Mayıs'ta parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında NATO'ya başvuru yapma kararı aldıklarını açıklamıştı. Başbakan Magdalena Andersson, bunun, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için ana muhalefet partisiyle aldıkları ortak bir karar olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, resmen NATO'ya üyelik başvurusu yapmaya karar veren İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine teröre destek verdikleri sürece "evet" demeyeceğini açıklamıştı.

İsveç, Türkiye'nin çekincelerinin giderilmesi yönünde girişimlerde bulunurken, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dörtlü görüşmede bir araya gelmişti.

Görüşmeden sonra taraflar Üçlü Muhtıra imzalamıştı. Muhtırada, "Terör zanlıların iadesi için Türkiye ile çalışılacak", "YPG/PKK ve FETÖ'ye destek sağlanmayacak", "Ülkeler arasında silah ambargosu uygulanmayacak" maddeleri üzerinde anlaşılmıştı.

Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı. Toplantı sonrası anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmaların başlatıldığı belirtilmişti.

İsveç, Üçlü Muhtıra çerçevesinde 30 Eylül'de Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırmıştı.

Terör konusunda ise İsveç'ten henüz talep edilen adım gelmedi.

Türkiye'nin iadesini istediği terör zanlılarından hiçbiri şu ana kadar iade edilmezken, terör örgütü YPG/PKK yandaşları da İsveç sokaklarında zaman zaman terör örgütü paçavralarıyla polis gözetiminde gösteri yapmaya devam etti.

BAKAN BOZDAĞ, HEYETİN 5-6 EKİM TARİHLERİNDE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin 5-6 Ekim tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirmişti.

İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
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