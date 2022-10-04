Ankara'da vatandaşa binlerce liralık su faturası geliyor! Skandala tepki büyük

Sabah'ın haberine göre, Fahri Çakır, "70 yıldır bu köyde yaşıyorum. Geçmişte en fazla gelen su faturası 60-70 TL'ydi. Şimdi su faturaları çok yüksek geliyor. 4 bin 722 bin TL su faturasını nasıl ödeyeceğim?" diye sordu. Ali Sofu Erdem de; "Geçen sene 45 TL gelen fatura bu sene 1.329 TL olarak geldi. Sayın Mansur Yavaş, verilen sözlerin hiç birini yerine getirmedi" ifadelerini kullandı.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MESAJLA TEHDİTAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin, yüksek su faturalarının Sabah gazetesinde yer almasının ardından kırsal kesimde yaşayan köylülere mesaj gönderdiği öğrenildi. Söz konusu mesajda; "İlçe belediyesinin 'kırsal alan' kararı almaması nedeniyle bazı köylerde su faturası yüksek gelmektedir. Karar almayıp bile bile açıklama yaparak halkı tahrik eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" iddiasında bulunuldu."YÜKSEK GELEN SU FATURALARINI ÜSTÜNDEN ATMAK İÇİN VATANDAŞLARA YALAN YANLIŞ MESAJLAR GÖNDERİYOR"Gölbaşı Belediye Başkanı Oğuz Tanrıverdi; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yüksek gelen su faturalarını üstünden atmak için vatandaşlara yalan yanlış mesajlar gönderdiğini belirterek, "Biz yazımızı gönderdik, revize istediler. Tekrar gönderdik, ama su faturaları yüksek gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Gölbaşı ilçesi Bağiçi köyünde yaşayan vatandaşların açıklamaları şöyle:Gölbaşı Belediye Başkanı Oğuz Tanrıverdi: "CHP'li Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakmak, Ağustos ayında yaptığı konuşmada; 'Siz kırsal mahalleye geçin, biz de ASKİ ile görüşerek bu fiyat tarifelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni beklemeksizin su tarifelerinde indirime alacağız' demişti. Halen bir indirim tarifesi uygulanmadı. Sayın Mansur Yavaş, yüksek gelen su faturalarını üstünden atmak için vatandaşlara yalan yanlış mesajlar gönderiyor. Söz konusu mesajda, 'İlçe belediyesinin 'kırsal alan' kararı almaması nedeniyle bazı köylerde su faturası yüksek gelmektedir. Karar almayıp bile bile açıklama yaparak halkı tahrik eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır' deniliyor. Biz yazımızı 4 Temmuz 2022 tarihinde gönderdik, revize istediler. Tekrar gönderdik, ama su faturaları yüksek gelmeye devam ediyor."Hacı Korkmaz: "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 125 adet fide verdi, ödediğim su faturası 4 bin 290 TL. Peki bu fideler neyle sulanacak? Bu fideleri neden verdin? Bu fide yetişmeli, sulamazsan nasıl üreteceğiz? Sayın Mansur Yavaş 'Köylüden fakir fukaradan su parası alınır mı? dedi. Böyle bir fatura görmedim. Su mazottan daha pahalı. Maaşımın hepsini su faturasına mı yatıracağım? Mansur Yavaş'a soruyorum Ben ihale almıyorum ihalelere de girmiyorum. Sayın Mansur Yavaş gel de şu köylünün halini bir gör. CHP'li olduktan sonra tanınmayacak hale gelmişsin. Gel de öde bu faturayı. Köyüme bir salkım üzüm yemek için köyüme geldim, burnumuzdan geldi. Kredi çekip su faturası ödeyeceğim. Sayın Mansur Yavaş, 'Allah'ın suyu parayla mı olur' dedin köylüye kredi çektiriyorsun.Ali Sofu Erdem: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bize gönderdiği su faturalarından şikayetçiyim. Geçen sene 45 TL gelen fatura bu sene 1.329 TL olarak geldi. Sayın Mansur Yavaş, verilen sözlerin hiç birini yerine getirmedi."Fahri Çakır: "70 yıldır bu köyde yaşıyorum. Böyle bir su faturası skandalıyla ilk defa karşılaştım. Köylüye reva mı? Bize deniliyor ki: 'Üretin' Üretmek için de ne yapacağız? Ben suya bu parayı verirsem ben nasıl geçineceğim? Geçmişte en fazla gelen fatura 60-70 TL'ydi. Bu seneki su faturaları ben anlamadım. Su faturalarının rakamları çıldırdı, rezil olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Gölbaşı Encümeni'nden kırsal kalkınmayı çıkarın, tekrar eskiye dönecek' dediler. Gölbaşı Belediyesi, söz konusu yazıyı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Yine yüklü fatura geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bizim mağduriyetimizi gidersin. 4 bin 722 bin TL su faturasını nasıl ödeyeceğim? Sayın Mansur Yavaş, kırsalın çocuğu köylünün yanında olduğunu iddia ediyordu. 'Su bedava olmalıydı' diyordu. 'Sudan para alınmaz' diyordu. 'Köylü üretmeli ve ekmeli' deniliyordu. Bu su faturaları nedir? ceza gibi üretmedikçe nasıl kalkınacağız? Hani köylü milletin efendisi deniliyordu. Kendi yöremizdeki suyu kullanıyoruz, kendi suyumuz bize bile daha indirimli verilmiyor."İzzet Biber: "Doğduğumdan beri bu köyde yaşamaktayım.. Bahçe suyuna abone oldum. Abone olduğumda metre küpü 1 TL bile değildi ama şimdiler de neredeyse metre küpü 20 TL. Ankara Büyükşehir Belediyesi 'kademe sistem' diye bir icat çıkardılar. Millet kan ağlıyor. Bahçe suyunun 1 metreküpü 20 TL'ye yakın. Akıl var, mantık var. Biz bunu bahçede nasıl kullanacağız? Mansur Yavaş seçim öncesi verdiği vaadlerini unuttu ve sözünde durmadı. Mansur Yavaş, 'Çeşme suyunu beğenmeyen dereden su için' demiş. Bu yakışır mı insanlığa? Su kaynağımız kendi köyümüzden çıkan bir kaynak, başka bir ilden yerden gelmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destekli bir su değil, köyümüzün doğal kaynağı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Kırsal kesime geçmek için başvuru yapılmadı' diyor oysaki Gölbaşı Belediyesi 2 ay önce başvuruyu göndermiş. Suyun siyaseti mi olur? Köylüyle dalga geçilir mi? Git sen Çankaya Belediyesi'yle dalga geçte görelim. Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi'ne hizmeti kessin de görelim."KONUTLARDA YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 149 İLA 352 ARASINDA DEĞİŞİYORAnkara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.ANKARA'DA 1 METREKÜP SU NE KADAR?KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)2019 Mart: 5 lira4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruşİŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)2019 Mart: 12 lira 71 kuruş4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruşKÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)2019 Mart: 1 lira4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruş