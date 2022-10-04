  • USD: 18,54 - 18,58
  • EURO: 18,32 - 18,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar

Önce Azerbaycan'ın Ermenistan'ı hezimete uğratması, sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde dünyanın gözünü çevirdiği yerli ve milli SİHA'larımız, her gün konuşulmaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, Türkiye'nin savunma sanayisindeki adımlarını analiz etti. Forbes analisti Amir Hüseyin "Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor" başlığı ile bir analiz yayınladı.

Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar
Ekleme: 4.10.2022 - 18:32 Güncelleme: 4.10.2022 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar
Forbes'in analizine göre Türkiye'nin yıl geçtikçe artan savunma bütçesi ülke için ufuk açıcı olduğu bildirildi. Akşam'ın aktardığına göre; Amir Hüseyin, Türkiye'nin dış politikada aktif bir rol oynadığını belirterek. 'Türkiye, PKK ile uğraşıyor, Suudi Arabistan ve BAE'ye karşı Katar'ı destekledi, Suriye'de art arda operasyonlar yaptı ve Libya'da hükümeti destekledi. Bunun yanı sıra Azerbaycan'a Karabağ savaşını kazandırdı ve şimdi Türkiye Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Ukrayna'ya hatırı sayılır destek veriyor' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin aynı anda sürdürdüğü çok sayıda projede elde edilen sonuçlar dikkati hak ediyor. Bu projelerin çoğu, Türkiye tarafından geliştirilen yenilikçi silah sistemleri, taktikler ve stratejiler sayesinde mümkün' diyen Hüseyin bunların ciddi şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.
'NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor'
Forbes analisti Amir Hüseyin'in 'Türkiye hiper savaş yeteneği olan ordu kuruyor' analizinden satır başları:

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerinden çıkarılacak en önemli bir ders, dışa bağımlılığın azaltılmasının büyük bir güç olduğudur. 20 milyar doları biraz geçen Türk savunma bütçesi, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor ve aynı zamanda 700'den fazla ayrı savunma projesi yürüten yerli bir savunma endüstrisini besliyor. Bu projeler gelecekteki savaşlarda etkin şekilde kullanılacak silahlar üretmek ve yeni projelere ufuk olması için bir bakış açısı sağlıyor. Türkiye, donanmadan havaya havadan karaya bir çok alanda proje üretiyor.

Şimdi size bunlardan bir kaç tanesini örnek olarak vereceğim.

Kargu: KARGU tek er tarafından taşınabilen, görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha etme kabiliyetine sahip, Taşınabilir Döner Kanatlı Milli Vurucu İHA çözümüdür. 5 km menzil ve 30 dakika havada kalma ile Kargu Libya'da ve belki de Dağlık Karabağ'da test edildi.

Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar

TB2: Baykar'ın TB2'si şu anda herhangi bir Çinli veya ABD'li İHA'dan daha fazla ihraç edilen tek SİHA'dır. Koral gibi Elektronik Harp sistemleriyle uyumlu olan TB2 Rus Hava Savunma sistemlerini Suriye ve Ermenistan'da başarıyla imha etti. Aselsan'ın CATS EO/IR görüş sistemi ile donatılan ve Türk yapımı MAM-C, MAM-L ve LUMTAS hassas mühimmatla donanmış olan TB2, yüzlerce Hava Savunma Sistemi, zırh ve topçuyu imha etti.

Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar

Anka-S & Aksungur: Anka, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin TB-2'ye kıyasla daha büyük ve daha yetenekli İHA sistemidir. Aksungur, Denizaltı savaşında görev yapabilme özelliğine sahiptir.

Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar

Akıncı: 38 bin fitte yaklaşık 26 saat uçarak dayanıklılık rekoru kıran yeni Baykar SİHA'sı. SİHA, 3 bin librelik büyük bir yük taşıma kapasitesine sahip, İHA'ya Türkiye tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze ve Görsel Menzilli Havadan Havaya Füze konuşlandıracak.

Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar

MIUS: Baykar'ın Mach 1 yetenekli çok amaçlı SİHA'sının 2023'te uçması planlanıyor. Havadan havaya ve havadan karaya görev yapabilen MIUS, önemli bir seferi muharebe kabiliyeti sağlamak için Anadolu LHD'de konuşlandırılacak. Tahminler, 50'ye kadar Baykar TB-3 ve MIUS SİHA'sının Anadolu tarafından taşınacağını gösteriyor.

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...
Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına eleştiri: Oldu olacak şeriat getirilsin
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepk!
Amerikan Forbes Dergisi'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Geleceğin ordusunu kuruyorlar
Ünlü markadan örnek hareket: LC Waikiki LGBT çağrışımı yapan ürünler üretmeme kararı aldı
Son dakika: PKK Suriye'de 15 yaşındaki kalp hastası bir kız çocuğunu dağ kadrosuna katmak için kaçırdı
Putin bu işe çok kızacak! Ukrayna, savaş bölgesindeki sıcak gelişmeyi duyurdu: Geri aldık
CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu
Muhalif kanalda Kılıçdaroğlu'na tepki: Enver Aysever ıslık çalarak dalga geçti
Her konuşmasında onay istiyor: Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir kez daha 'Benimle misiniz?' diye sordu
AK Parti'li Özhaseki'den, Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi yoktur
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
HDP'den terörden tutuklulara destek için Adalet Bakanlığına yürüdü
Putin 'Kıyamet Silahı'nı masaya sürdü: Atom bombasından 130 kat daha güçlü
Bakan Soylu: Terörist yakalayınca artık tutuklu gazeteciler listesine de bakacağız
Bolu'da içme suyu barajında balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Kılıçdaroğlu ayrı, medyası ayrı istismar ediyor! CHP'li kanalda başörtüsü skandalı
CHP yandaşı Eğitim-İş Sendikası'ndan başörtülü öğretmenlere karşı bildiri
Putin'den sekiz Avrupa ülkesine gaz darbesi: Vanaları kapattı
Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

Apple, iPhone'larda Touch ID'yi kaldırıyor

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Karakurum Geçidi dünyanın en tehlikeli yolları arasında: Yapımında binden fazla işçi öldü

Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Onur Şener cinayetinde 3 kişi tutuklandı