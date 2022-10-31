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Yüksek enerji tüketimi nedeniyle 8K televizyonlara yasak gelebilir

Yüksek enerji tüketimi nedeniyle 8K televizyonları, Avrupa'da satışı yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yüksek enerji tüketimi nedeniyle 8K televizyonlara yasak gelebilir
Ekleme: 31.10.2022 - 14:31 Güncelleme: 31.10.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Yüksek enerji tüketimi nedeniyle 8K televizyonlara yasak gelebilir
Avrupa Birliği, 1 Mart 2023'te TV'ler için daha katı enerji gereksinimleri belirlemeye hazırlanıyor.

En düşük performanslı ürünleri Avrupa pazarının dışına itmek için tasarlanan bu hamle, önümüzdeki yıl tüm 8K TV'lerin satışının yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

2023 Enerji Verimliliği Endeksi'nde (EEI) ortaya konan yeni kurallar, üretilen tüm yeni televizyonlardaki güç tüketimine sınırlama getiriyor.

Dev markalar satışları durdurabilir
Bu nedenle Samsung, LG ve Sony gibi devler, artan güç ihtiyaçları nedeniyle 8K televizyonların satışını Avrupa'da durdurabilir.

Örneğin Samsung'un ülkemizde de satılan QN800B modeli yıllık ortalama 344 kWh enerji tüketiyor. Eğer AB kuralları devreye girerse, bu model AB ülkelerinde yasaklanacak.

Avrupa'da faaliyet gösteren TV üreticileri, Avrupa Birliği tarafından getirilebilecek düzenlemelerden pek memnun değil.

Samsung'un da bir parçası olduğu 8K Derneği'nden yapılan açıklamada, 'Eğer bir şeyler değişmezse, 8K endüstrisi büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak.' denildi.

Üreticiler, yeni üretilecek televizyonlarda enerji tüketimini düşürmek için parlaklık ve performans ayarlarını yazılımsal olarak düşürme yoluna gidebilir.

Öte yandan üreticiler, yeni likit kristal malzemeler, gelişmiş arka panel teknolojileri ve verimli çipler kullanarak güç tüketimini daha da azaltabilir.


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