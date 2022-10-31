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MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesi için nefesler tutulmuşken MasterChef'te elenen ismi öğrenmek için son saatlere girildi. İşte 30 Ekim 2022 Pazar akşamı MasterChef'te veda isim ve son bölümde yaşananlar...

Ekleme: 31.10.2022 - 01:26 Güncelleme: 31.10.2022 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?MasterChef'te kırmızı ve mavi takım tüm hafta boyunca karşı karşıya gelerek dokunulmazlık ve ödül oyunu için yarıştılar. Bu haftanın eleme adaylarının da netleşmesiyle bugün sıra eleme gecesine geldi. Jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından değerlendirilen yarışmacılardan bu akşam en beğenilmeyen tabağı çıkaran isim ise hayallerine veda edecek. İşte 30 Ekim 2022 MasterChef'te yaşananlar ve yarışmaya veda eden o isim hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim henüz belli olmadı. 30 Ekim Pazar akşamı MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

HAFTANIN MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu haftanın MasterChef eleme adayları Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin olarak belirlendi.

MasterChef Türkiye'de elenen isim kim oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kazanan ise kırmızı takım oldu. Kırmızı takım arasında yapılan mücadelenin ardından ise ödülü kazanan isim Tayfun oldu.

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