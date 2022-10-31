Mahir Ünal görevden affını talep etti! Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu!

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, partisindeki grup başkan vekilliği görevinden affını talep etti. AK Parti MYK toplantısında görevden affını isteyen Ünal görevden affını istediğini sosyal medya hesabından duyurdu. Mahir Ünal'ın yerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin Grup Başkanvekili oldu.

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.' ifadelerine yer verdi.ÜNAL'IN YERİNE ZENGİN GELDİAK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin yeniden AK Parti grup başkanvekilliğine getirildi. Zengin, 2018 ve 2021 yılları arasında da grup başkanvekilliği görevini yapmıştı.