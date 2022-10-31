İzmir’de suya yapılan zam yüzde 300'e yaklaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü zamma doymadı. Son zamla birlikte Ocak ayından bu yana içme suyuna yapılan zam miktarı 10’u bulurken zam oranı da yüzde 300’e yaklaşmış oldu. Yeni tarife 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Şubat ayı olağanüstü meclis oturumunda güncel faturalandırma sistemine geçilmiş ve her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında su tarifelerine zam yapma kararı alınmıştı.



YILBAŞINDAN BU YANA 10. ZAM



İZSU yönetimi Eylül ayına dair açıklanan 4,78 oranındaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Kasım faturalarına yansıttı ve güncel tarifeleri resmi internet sitesinden açıkladı.



Yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp arası su kullanımı atık su bedeli dahil metreküp başına 17 lira 64 kuruş iken 18 lira 48 kuruş oldu. 11-20 metreküp arası kullanımda ise 20 lira 97 kuruş olan metreküp fiyatı 21 lira 97 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise ücret 39 lira 28 kuruştan 41 lira 16 kuruşa çıktı.



KONUT DIŞINDA 82 LİRAYA KADAR ÇIKTI



Konut dışı yapılarda ise 0-10 metreküp su kullanımı atık su bedeli dâhil metreküp başına 35 lira 27 kuruştan 36 96 kuruşa, 11-20 metreküp arası kullanım ise 41 lira 95 kuruştan 43 lira 96 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üstü kullanımlarda ise metreküp fiyatı son zamla 78 lira 57 kuruştan 82 lira 33 kuruşa çıktı. Organize sanayi bölgelerinde ise suyun metreküp fiyatı 32 lira 1 kuruş oldu. Zamlı tarife 1 kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.



6,41'DEN 18,48'E!



Son zamlarla birlikte 2022 yılında su fiyatlarına sekizinci kez artış yapılmış oldu. 2022 Ocak ayında 6 lira 41 kuruş olan metreküp (0-13) fiyatı Kasım ayı itibariyle 18 lira 48 kuruşa çıkmış oldu. İçme suyu ücretlerindeki artış böylece yüzde 300'e yaklaşmış oldu.