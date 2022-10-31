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'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruda son gün yoğunluk oluştu

Ankara'da, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruların son gününde vatandaşlar banka önlerinde yoğunluk oluşturdu. Projeye şu ana kadar yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu.

Ekleme: 31.10.2022 - 16:24 Güncelleme: 31.10.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvuruda son gün yoğunluk oluştuÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde başvurular için sona gelindi.

E-Devlet üzerinden yapılan başvurular, 28 Ekim Cuma günü tamamlandı. Bakanlık, proje için bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların ise bugün (31 Ekim 2022) sona ereceğini duyurdu.

Projeye başvuruların son gününde Ankara'da banka şubelerinde yoğunluk oluşturdu.

8 milyona yakın başvuru
Vatandaşlar, sıraya girerek konut projesine başvuruda bulundu. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine şu ana kadar 8 milyona yakın vatandaş başvuruda bulundu.

Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı. 'İlk Evim Arsa' projesi için başvurular ise 7 Kasım’da sona erecek.

Proje, 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yerini kapsıyor. Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı belirtildi.

Proje kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri, 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atılmıştı.

Depreme dayanıklı, enerji verimliliğine uygun ve yenilenebilir enerji
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; konutlar yöresel ve yatay mimari olarak inşa edilecek. Depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli olacak. Konutlar 5 katı geçmeyecek. Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılacak. Konutlar; sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Vatandaşlar, uygun fiyatlı konutlara sahip olabilecek.

DHA'nın aktardığına göre vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.
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