CHP’li Engin Özkoç hakkında fezleke

CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında, İçişler Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve tehdit suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP Grup Başkanvekili ve 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında, İçişler Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.



CHP Grup Başkanvekili ve 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız", "Karapara ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" paylaşımını yaptı. Bakan Soylu'nun vukatı Uğur Kızılca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu paylaşıma ilişkin 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediğinden bahisle hakkında yasal gereğinin yapılmasını talep etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından CHP'li Engiz Özkoç hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile fezleke hazırlandı. Fezlekede, CHP'li Özkoç'un "Karapara ve uyuşturucu kaçakçılarının arkadaşı, seni kaçacağın deliğe kadar kovalayacağım. Kaçamayacaksın Soylu!" şeklinde paylaşım yaptığının 'tehdit' unsurunu oluşturduğu, "Dayanamıyorum! O evlat hariç, oradaki her biriniz alçaksınız" şeklindeki paylaşımın ise eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedildi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.