Bingöl'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 operasyonu başlatıldı

Kahraman Mehmetçik'in yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesi sürüyor.Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yurdun birçok bölgesinde yeni operasyonlar başlatılıyor.Son olarak Bingöl'de, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 (Bingöl-Genç-Doğanlı) Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.