Bakırköy'de feci kaza: Tır, otomobilin üzerine devrildi!

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, yanında seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt İstasyon Caddesi Florya yönünde ilerleyen S.Ö. idaresindeki 59 AB 925 plakalı tır, üst geçide çarptı.Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden tır, yanında aynı istikamette seyir halindeki S.S.D'nin kullandığı 34 VY 4343 plakalı otomobilin üzerine devrildi.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, ekiplerin araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.