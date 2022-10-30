Somali’de bakanlığa bombalı saldırı: 100 ölü 300 yaralı var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Eğitim Bakanlığına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırının bilançosu belli olmaya başladı.Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud saldırının meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Mahmud, olayda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.Ülkedeki en ölümcül saldırılardan biriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Mahmud, 'Tüm mağdurları tedavilerinin sağlanması için yurt dışına gönderemediğimiz için, uluslararası ortaklarımızdan ve dünyadaki Müslümanlardan buraya doktor göndermelerini talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.Öte yandan, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.Sağlık ekiplerinin ve çevredekilerin saldırıda yaralananlara yardım etmek için olay yerinde toplandığı sırada ikinci saldırı gerçekleştirilmişti.